Pisa, gol pazzesco di Mastinu. E i nerazzurri continuano a vincere – FOTO

Giuseppe Mastinu, attaccante nerazzurro, autore di un pazzesco gol di tacco in occasione del successo del Pisa sul Vicenza – FOTO

Il Pisa non conosce soste e centra la quarta vittoria su quattro gare in campionato. Nerazzurri al comando della classifica di Serie B in solitaria dopo il 3-1 rifilato al Vicenza, al quale non è bastato l’iniziale gol di Proia.

Tourè e poi Birindelli hanno ribaltato il risultato, prima del pazzesco gol di tacco messo a segno da Mastinu. Cross proveneniente dalla destra, l’attaccante nerazzurro va sul pallone con un tacco volante e beffa così un immobile Grandi, chiudendo definitivamente la partita al 92′.

