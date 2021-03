Pistocchi sicuro: «Sarri vuole la Premier. Allegri non è da Napoli»

Maurizio Pistocchi dice la sua sul valzer di allenatori che potrebbe scatenarsi in estate: ecco le dichiarazioni del giornalista

Maurizio Pistocchi ha parlato a TMW Radio del possibile valzer estivo degli allenatori.

SARRI – «E’ un grande allenatore, va bene dappertutto. Sarebbe perfetto per la Roma, per il Milan e il Napoli. I bravi dirigenti devono essere in grado di valutare più le vittorie che le sconfitte. Il Milan ha fatto un campionato sopra le aspettative, ma bisogna capire che obiettivi si pongono. Il Milan ha sempre avuto una dimensione internazionale, cominciata alla fine degli anni ’80. Per me Sarri vorrebbe tornare in Inghilterra, dove ci sono più club interessati».

ALLEGRI – «E’ un ottimo gestore, ho qualche dubbio sul fatto che possa essere un tecnico che dia un’organizzazione di gioco. Al Napoli non lo vedrei per niente bene, Nedved ha confermato Pirlo anche per il prossimo anno. Era un rischio per la panchina bianconera per tanti motivi, però ho visto le partite e le idee non sono affatto male. E’ stato anche sfigato, ma ci sono cose da mettere a posto, soprattutto in mezzo al campo. E’ una squadra che deve giocare 4-3-3, perché nella sua costruzione tecnica c’è quel modulo. E’ mancata la fase offensiva a questa squadra».