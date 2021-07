Pizzul: «L’Italia è più pericolosa della Spagna, difficile fare un pronostico»

Bruno Pizzul ha fatto un’analisi della semifinale di questa sera tra Italia e Spagna. Le dichiarazioni dell’ex telecronista

Bruno Pizzul non si sbilancia su Italia Spagna. L’ex telecronista della Rai, intervenuto all’Estate in Diretta, ha analizzato la semifinale di Euro 2020 in programma stasera.

«E’ una partita difficile per un pronostico. Sono due squadre che privilegiano il possesso palla. La Spagna lo mantiene con un gioco statico fatto spesso di passaggi all’indietro. L’Italia predilige le verticalizzazioni ed è più pericolosa della Spagna».