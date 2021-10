Pjanic alla Juve? Ecco cosa ha risposto il centrocampista bosniaco

Pjanic torna alla Juve? Cosa ha risposto il centrocampista bosniaco a margine della sua visita alla Continassa

Miralem Pjanic è tornato alla Continassa questa mattina, per una pura visita ai suoi ex compagni di squadra e a Massimiliano Allegri. Nessun motivo legato al mercato, visto che Mire era all’Allianz Stadium ieri per assistere a Belgio-Francia, ed oggi ha deciso di rituffarsi in quella che è la sua ex realtà torinese.

Come riferito da Sky Sport, Pjanic è stato intercettato da Paolo Aghemo all’uscita dalla Continassa. Alla domanda se stesse per tornare alla Juve, il centrocampista bosniaco ha risposto con un secco «No, no».