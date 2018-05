Sirene spagnole per Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus ha molto mercato in Spagna: Real Madrid e Barcellona su di lui

Real Madrid e Barcellona sono sulle tracce di Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus, arrivato in bianconero due anni fa per 30 milioni di euro, potrebbe andare via per sposare un nuovo progetto. Il bosniaco ex Roma infatti ha molto mercato all’estero. Dopo l’esperienza in Francia con il Lione, il calciatore classe ’90 potrebbe ripartire dalla Liga spagnola, in uno dei migliori club al mondo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Miralem Pjanic è finito nel mirino di Real Madrid e Barcellona.

I due club sarebbero alla ricerca di un nuovo centrocampista centrale con le caratteristiche del ‘pianista’ e avrebbero messo gli occhi proprio sul calciatore della Juventus. I bianconeri non vorrebbero privarsi del calciatore bosniaco ma potrebbero farlo qualora arrivasse una richiesta di cessione da parte dello stesso calciatore. Al momento Miralem non ha chiesto di andare via e la Juve dorme sonni tranquilli ma attenzione alle mosse di Real Madrid e Barcellona: i due club spagnoli potrebbero tentare Pjanic e la Juventus con un’offerta importante. I bianconeri potrebbero iniziare una trattativa dai 60 milioni di euro in su ma non sono escluse sorprese.