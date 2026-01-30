Playoff Champions League 2025/26: quali partite si vedranno su Amazon Prime Video? C’è il programma completo

Playoff Champions League 2025/26: scelte le partite che si vedranno su Amazon Prime Video. Svelato il programma completo

Archiviata la fase a gironi, la febbre da Champions League torna a salire vertiginosamente. Febbraio sarà il mese della verità per il calcio italiano, con Inter, Juventus e Atalanta chiamate a superare lo scoglio dei playoff per accedere agli ottavi di finale. Amazon Prime Video ha sciolto le riserve e ha ufficializzato le due sfide che trasmetterà in diretta esclusiva nel nostro Paese, puntando i riflettori sulle formazioni di Milano e Torino in un mese che le vedrà opposte anche nell’attesissimo Derby d’Italia di campionato.

L’andata: Inter tra i ghiacci di Bodø

La prima “pick” di Prime Video riguarda la gara di andata dei nerazzurri. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 febbraio (collegamento dalle 19:30, calcio d’inizio alle 21:00). Le telecamere seguiranno la trasferta della squadra guidata da Cristian Chivu nella tana del Bodø/Glimt. Una sfida insidiosa non solo per il valore degli avversari, ma anche per le condizioni ambientali estreme e il campo sintetico norvegese, vero fattore chiave in queste competizioni.

Il ritorno: Juve-Galatasaray allo Stadium

Per il verdetto finale del ritorno, la scelta è ricaduta sulla “Vecchia Signora”. Mercoledì 25 febbraio (ore 21:00), Prime Video trasmetterà in esclusiva il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Galatasaray. Sarà una notte da dentro o fuori per Luciano Spalletti, che dovrà guidare i bianconeri contro la “furia” turca per strappare il pass qualificazione davanti al proprio pubblico.

Una squadra di commentatori “Mondiale”

A raccontare le emozioni delle notti europee ci sarà la collaudata squadra di Prime Video. La telecronaca è affidata all’inconfondibile voce di Sandro Piccinini, affiancato al commento tecnico da Massimo Ambrosini. Negli studi pre e post-partita, condotti da Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, si alterneranno opinionisti di lusso. Spiccano i nomi di Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e i Campioni del Mondo Luca Toni e Miroslav Klose. A completare il parterre leggende del calibro di Gianfranco Zola, Diego Milito e Julio Cesar.

Tutte le partite, inclusi gli show di approfondimento, saranno visibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati ad Amazon Prime.