Playoff Serie B: il Monza sfiora l’impresa, in finale va il Cittadella

Il Monza accarezza l’impresa contro il Cittadella: niente finale playoff di Serie B per la squadra di Brocchi

Il Monza sfiora l’impresa di ribaltare il 3-0 dell’andata, ma non va oltre il 2-0 contro il Cittadella. Niente finale playoff di Serie B per la squadra di Brocchi, che dovrà attendere la prossima stagione per tentare nuovamente la scalata in Serie A.

La formazione allenata da Venturato se la vedrà nella finalissima contro il Venezia, che oggi ha ottenuto il successo nel doppio confronto con il Lecce.