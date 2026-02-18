Pobega Bologna, ufficiale il riscatto dal Milan: c’è l’annuncio! Ecco quanto incassano i rossoneri dalla cessione del centrocampista

Il futuro di Tommaso Pobega si tinge definitivamente di rossoblù. Il Bologna ha annunciato ufficialmente di aver esercitato il diritto di riscatto per acquisire a titolo definitivo il cartellino del centrocampista triestino dal Milan. Una mossa decisa dalla dirigenza felsinea, convinta dalle prestazioni del giocatore che in questa stagione ha collezionato 23 presenze, condite da 3 reti e un assist tra tutte le competizioni.

L’operazione porta nelle casse del Diavolo una cifra importante: ai 7 milioni di euro pattuiti per il riscatto si aggiunge il milione già versato per il prestito oneroso. L’ex prodotto del vivaio milanista si lega ora alla società emiliana con un nuovo contratto valido fino al 30 giugno 2028, con un’opzione per estendere l’accordo per un’ulteriore stagione.

IL COMUNICATO – «Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva».