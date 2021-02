Pochettino e le riserve preziose: «Tutti devono farsi trovare pronti» – VIDEO

Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 sul Digione. Le sue parole

Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 sul Digione esaltando la prestazione delle secondo linee. Le sue parole.

VITTORIE – «E’ stata un’ottima prestazione, molto professionale, della squadra. L’abbiamo interpretata come sapevamo di dover fare. Sono contento. Sia per il risultato che per i tre punti. C’erano 12 finali prima e adesso ne sono rimaste undici. Quello che speriamo è che i giocatori che giocano meno ci mettano in difficoltà nelle nostre decisioni. In una rosa di 30 giocatori non tutti possono giocare, ma volgiamo che tutti siano pronti quando vengono chiamati in causa per giocare».