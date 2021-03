Pochettino, il giallo Neymar e il rinnovo di Di Maria: «È un giocatore chiave» – VIDEO

Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Nantes. Le sue parole

Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Nantes. Le sue parole

DI MARIA – «Credo che sia una cosa molto importante per il club e per il giocatore. Angel Di Maria è stato un giocatore chiave per la squadra e credo che ambo le parti siano contente di proseguire insieme».

NEYMAR – «Avevamo detto che Neymar forse avrebbe potuto giocare a Barcellona o quanto meno ci avremmo provato ma tutti noi sappiamo che è difficile programmare le tempistiche perché il recupero di ogni singolo giocatore è differente».