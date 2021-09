Pogba Juve, si inserisce anche il Barcellona: contatti con Raiola

Non solo la Juventus sulle tracce di Paul Pogba. Sul francese ci sarebbe anche il Barcellona che avrebbe avuto contatti con Raiola

Paul Pogba è in scadenza di contratto con il Manchester United, per il Francese si scatenerà una vera e propria asta tra le big d’Europa, in caso non dovesse arrivare in rinnovo con i Red Devils.

Sul francese ci sono Real Madrid, PSG e ovviamente la Juve, con i tifosi che sognano un ritorno in grande stile del ‘Polpo’ in bianconero. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, però, nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Barcellona. Il presidente Joan Laporta avrebbe avuto un contatto con il procuratore del francese, Mino Raiola, per portarlo in blaugrana.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24