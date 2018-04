Pogba può lasciare lo United: Juve alla finestra

L’avventura di Pogba al Manchester United potrebbe essere vicina alla conclusione: il calciatore è sulla lista dei partenti di Mourinho. La Juve è alla finestra

Paul Pogba lascia il Manchester United? La bomba arriva dall’Inghilterra: stando, infatti, a quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, l’ex Juve sarebbe finito sulla lista dei partenti del tecnico dei Red Devils, José Mourinho. Tra i due non sarebbe mai scattata la giusta scintilla, con il calciatore che in questa stagione ha assaporato in più di un’occasione la panchina.

Ecco perché è molto probabile che quest’estate possa scatenarsi una vera e propria asta sul calciatore, con tutti i grandi club europei interessati ad acquistarlo. Tra loro anche la Juventus di Massimiliano Allegri, che riporterebbe volentieri il calciatore a Torino, città in cui Pogba non ha mai nascosto di aver lasciato un pezzo del proprio cuore.