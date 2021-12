Pogba Real Madrid, dalla Spagna sicuri: i blancos non sono più interessati al francese

Pogba, il Real Madrid sembra intenzionato a defilarsi dalla corsa al francese. L’indiscrezione dalla Spagna

La Juventus continua a sognare il ritorno di Paul Pogba. E dalla Spagna arrivano buone notizie per i bianconeri: stando a Marca, infatti, il Real Madrid non è più interessato a tesserare il centrocampista del Manchester United ancora in scadenza a giugno.

I Blancos, finora considerati i favoriti nella corsa a Pogba, sarebbero intenzionati a rinunciare al francese. La Juventus potrebbe così doversela vedere solo col PSG.