Portanova indagato per stupro: domani interrogatorio a Siena

Manolo Portanova domani sarà chiamato a deporre al Tribunale di Siena: le ultime sulla vicenda dello stupro per cui è indagato

Il Corriere Fiorentino ha riportato alcune novità relative all’indagine del presunto stupro di una ragazza nella serata tra il 30 e il 31 maggio in una casa non lontano da piazza del Campo, a Siena. Tra gli indagati anche Manolo Portanova, presente domani al Tribunale di Siena per l’interrogatorio di garanzia. Alcuni stralci della vicenda sul Corriere.

«La ragazza ha ribadito che era andata là per incontrare Manolo Portanova, giocatore del Genoa e uno degli indagati, conosciuto qualche giorno prima in chat. In suo compagnia c’era una sua amica, ma le due poi si sono separate. Lei ha seguito il calciatore in una stanza, dove ha iniziato a consumare un rapporto sessuale. Da qui la narrazione è entrata nel vivo dell’indagine, perché la vittima ha raccontato delle tre persone entrate nella camera, che sarebbero state respinte una prima volta. La pausa sarebbe stata breve, perché tornate alla carica, e dopo aver spento la luce, secondo la testimonianza, avrebbero abusato di lei, a più riprese».

