Porto, colpo di mercato con effetti speciali! Annunciato De Jong a sorpresa al do Dragao!

Porto, colpo di calciomercato con effetti speciali! Annunciato Luuk De Jong a sorpresa al do Dragao! Tifosi senza parole, le ultime

Il FC Porto ha ufficializzato l’ingaggio di Luuk de Jong, attaccante olandese classe 1990, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con il PSV Eindhoven. La notizia è arrivata in modo del tutto inaspettato, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori. Nelle ultime settimane, il nome di de Jong era stato accostato a club dell’Arabia Saudita e al Siviglia, dove aveva già militato in passato. Alla fine, però, il centravanti ha scelto di sposare il progetto del Porto, guidato dal tecnico italiano Francesco Farioli.

Farioli, il giovane stratega italiano

Francesco Farioli, 35 anni, è uno degli allenatori emergenti del panorama europeo. Dopo le esperienze in Turchia con l’Alanyaspor e in Francia con il Nizza, è stato chiamato a guidare il Porto per inaugurare una nuova fase tecnica. Con l’arrivo di de Jong, Farioli potrà contare su un attaccante esperto, abile nel gioco aereo e nel finalizzare le azioni offensive.

Presentazione scenografica all’Estádio do Dragão

L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti prima dell’amichevole tra Porto e Atlético Madrid, disputata all’Estádio do Dragão. De Jong, ex Barcellona, è apparso sul terreno di gioco tra lo stupore generale, ricevendo l’applauso dei tifosi presenti. Nessuna indiscrezione era trapelata, rendendo la presentazione ancora più spettacolare.

Il Porto ironizza sui social

Subito dopo l’annuncio, il club ha pubblicato un post sul proprio profilo X (ex Twitter), scrivendo: “Ammettetelo, non ve lo aspettavate”. Il messaggio ha rapidamente fatto il giro del web, generando entusiasmo tra i sostenitori e alimentando le discussioni sul mercato estivo.

Numeri e prospettive

Nella stagione 2024/25, Luuk de Jong ha segnato 14 gol in Eredivisie con il PSV, confermandosi tra i migliori attaccanti del campionato olandese. Il suo arrivo rappresenta un rinforzo di peso per il Porto, che punta a tornare protagonista in Europa.