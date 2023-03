Porto, Galeno: «Dovremo fare come all’andata: calmi e concentrati»

Le parole in conferenza stampa di Galeno, attaccante del Porto che domani affronterà l’Inter in Champions League

L’attaccante del Porto Wenderson Galeno ha parlato insieme a Conceicao in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter di domani in Champions League.

LE PAROLE – «Dovremo solo fare come all’andata: calma e concentrazione per passare il turno. Personalmente ho lavorato molto bene durante la settimana, sto bene e spero di poter partire dall’inizio domani sera. Giocare in casa ci aiuta così come i nostri tifosi: ci aspettiamo da parte loro l’appoggio per tutti i 90 minuti. Ho la certezza che faremo bene il nostro lavoro e che daremo tutto quello che abbiamo sul campo».

