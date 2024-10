Porto-Manchester United: dove vederla e probabili formazioni

Allo Stadio Dragao la sfida di Europa League Porto-Manchester United: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Dragao di Oport si giocherà la gara valevole per la 2ª giornata dei gironi di Europa League tra Porto-Manchester United. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Zé Pedro, Perez, Moura; Vasco Sousa, Varela; Galeno, Nico Gonzalez, Pepê; Omorodion. All. Bruno.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Eriksen, Mainoo; Diallo, Fernandes, Garnacho; Zirkzee. All. Ten Hag.

Orario e dove vederla in tv

Porto-Manchester United si gioca alle ore 21.00 di giovedì 3 ottobre per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport al canale 254 e in Diretta Gol Europa – Sky Sport (canale 251). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.