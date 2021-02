Pradè: «La Fiorentina è forte. Fiducia a Vlahovic e Kokorin»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro l’Inter: le sue dichiarazioni

VLAHOVIC – «È un ragazzo a cui abbiamo dato la massima fiducia, ha tutte le caratteristiche per diventare molto importante».

STADIO – «Oggi per noi è una giornata importantissima: il Viola Park mostra la forza che vuole Commisso per arrivare ad alti livelli, la base per diventare una società competitiva con le grandi».

KOKORIN – «Può esserci molto utile anche per le caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti che abbiamo già. Andrà aspettato per trovare la massima condizione fisica, ma può essere importante».

KOUAME – «Non viviamo un momento felicissimo per la classifica, quindi puntiamo alla sostanza. Abbiamo una rosa in grado di affrontare più moduli, ma oggi questo è lo schema migliore. Ribery fuori stasera per noi è una grave assenza».

MALCUIT – «Lui è un quinto con grande gamba, grande esplosività. Ci serviva un giocatore di completamento, che possa cercare anche l’uno contro uno. E poi abbiamo anche Callejon, che non va dimenticato».