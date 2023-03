Prandelli: «Vlahovic è un grande attaccante, Fagioli il miglior giovane. Italia? Ecco la mia idea»

Cesare Prandelli, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai del calcio italiano e la Serie A

Cesare Prandelli, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai del calcio italiano e la Serie A. Le sue dichiarazioni:

VLAHOVIC – «I rigori si possono sbagliare, ma la reazione avuta dopo è da grande giocatore. E’ stato sfortunato in altre occasioni. E’ molto forte e la mia idea è valorizzare le qualità di un attaccante è determinante. Il suo problema secondo me è di squadra e nella capacità di metterlo nelle condizioni di segnare. I momenti difficili arrivano per tutti».

JUVENTUS – «I giovani sono tutti interessanti, ma secondo me quello che ha più qualità è Fagioli. Molto interessante».

ATTACCANTI ITALIA – «Mi sembra di essere tornato ne 2010, sempre gli stessi argomenti. Secondo me c’è da prendere in mano la situazione e la federazione deve trovare dei correttivi. Fino ai 19 anni siamo competitivi nelle competizioni internazionali. Poi dopo la maggior parte di questi giocatori si perdono. Le grandi squadre scelgono giocatori stranieri oppure sentono più la pressione. La nostra proposta ai tempi era di creare l’U21 che possa giocare in Serie B, bisogna dare continuità di lavoro a questi ragazzi».