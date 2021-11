La Premier League anticipa le date in vista della prossima stagione, quella dove ci sarà il Mondiale nel periodo novembre-dicembre

La prossima stagione sarà particolare, siccome ci sarà il Mondiale in Qatar. Per la prima volta la rassegna iridata verrà svolta nei mesi di novembre e dicembre. Per questa situazione le varie Leghe dovranno disporre un calendario consono per permettere ai convocati di poter rispondere alla chiamata delle proprie Nazionali.

La Premier League ha voluto anticipare i tempi e ha già fatto uscire quelle che saranno le date della prossima stagione. Il campionato inglese partirà il 6 di agosto, l’ultima giornata pre Mondiali sarà quella del 12-13 novembre e si ripartirà nel giorno di Santo Stefano, infine la stagione terminerà il 28 maggio 2023.