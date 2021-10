La Premier League con un comunicato annuncia quanti giocatori tesserati abbiano ricevuto la seconda dose del vaccino, il 19% non ha nemmeno la prima

Con un comunicato ufficiale la Premier League ha annunciato quanti siano i calciatori che al momento hanno ricevuto due dosi di vaccino. Il dato più importante è che addirittura il 19% non ha ricevuto nemmeno la prima. La lega inglese continua a incoraggiare alla vaccinazione.

IL COMUNICATO – La Premier League può confermare che, ad oggi, l’81 per cento dei giocatori ha ricevuto almeno una dose di vaccinazione COVID-19, con il 68 per cento ora completamente vaccinato. I tassi di vaccinazione sono raccolti dalla Premier League su base settimanale. La Lega continua a lavorare con i club per incoraggiare la vaccinazione tra i giocatori e il personale del club. Nessun dettaglio specifico su club o individui sarà fornito dalla Lega e i tassi di vaccinazione dei giocatori saranno comunicati a intervalli appropriati in futuro