Presidente Spal: «I giocatori mi hanno tradito»

Walter Mattioli ha rivolto pesanti accuse nei confronti dei calciatori della Spal dopo la retrocessione in Serie B

Walter Mattioli, presidente della Spal, ha fatto un bilancio stagionale dopo la retrocessione in Serie B.

«Parlai con i ragazzi, feci un discorso spiegando che volevo un finale di stagione dignitoso. Purtroppo non è successo. Non mi aspettavo un atteggiamento del genere, mi sono sentito tradito. Proprio per questo nell’ultima gara non li ho fatti giocare con i colori biancazzurri, ma con la seconda maglia».