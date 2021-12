Primavera 1, i risultati del week-end: il Genoa ritrova i tre punti, beffa Juve

Il punto sul campionato Primavera 1 dopo le gare di questo week-end. La Roma scappa via in testa, tantissimi i pareggi

Regna l’equilibrio nell’undicesima giornata di Primavera 1. Sono infatti tantissimi i pareggi maturati in questa tre giorni di campionato. Il più clamoroso arriva dall’Abruzzo, dove il Pescara ultimo in classifica raggiunge al 90′ la Juventus grazie ad un gol di Sakho. Una beffa incredibile per la squadra di Bonatti, a cui la vittoria manca da ormai un mese. Momento d’oro invece per il Sassuolo, che raggiunge la 3° vittoria consecutiva (7° risultato utile di fila) grazie ad una rete di Samele contro il Bologna. L’Inter si aggiudica invece il big match contro il Napoli, decidono Casadei e Satriano. Nerazzurri che fanno un balzo al terzo posto in classifica, a -1 proprio dai partenopei.

Davanti guida sempre la Roma di Alberto De Rossi, che batte 2-0 la Sampdoria ed approfitta degli altri risultati per volare a +8 sul secondo posto e +9 sulla zona play-off. Giallorossi che sembrano di un altro pianeta, unica squadra ancora imbattuta in campionato. Pari combattuto tra Empoli ed Atalanta, il remake della finale Scudetto 2020 termina 1-1. Si prende la scena invece il Milan, che batte di rimonta la Spal con un secco 4-1. Rossoneri al secondo successo casalingo consecutivo, si intravede la luce in fondo al tunnel. Torna al successo il Genoa nel segno del solito Michele Besaggio, autore di una doppietta nel 3-1 contro l’Hellas Verona. Concludono il quadro i pareggi a reti bianche di Lecce-Fiorentina e Torino-Cagliari.

I RISULTATI DELL’11° GIORNATA

Milan – Spal 4-1

Pescara – Juventus 1-1

Napoli – Inter 0-2

Lecce – Fiorentina 0-0

Torino – Cagliari 0-0

Empoli – Atalanta 1-1

Roma – Sampdoria 2-0

Sassuolo – Bologna 1-0

Genoa – Verona 3-1

CLASSIFICA PRIMAVERA 1

1. Roma 27

2. Napoli 19

3. Inter 18

4. Fiorentina 18

5. Torino 18

6. Genoa 17

7. Empoli 17

8. Juventus 17

9. Sampdoria 16

10. Sassuolo 16

11. Cagliari 16

12. Atalanta 15

13. Spal 14

14. Verona 13

15. Milan 11

16. Lecce 9

17. Bologna 7

18. Pescara 5

PROSSIMO TURNO

Roma – Spal

Cagliari – Napoli

Inter – Genoa

Sampdoria – Milan

Verona – Sassuolo

Juventus – Lecce

Atalanta – Pescara

Bologna – Empoli

Fiorentina – Torino