Primavera 1, i risultati del week-end: il Milan non si ferma, colpo Lecce

Primavera 1, il punto dopo i risultati di questo week-end valido per la 13esima giornata. Colpaccio del Lecce contro l’Inter

La Primavera 1 chiude il suo penultimo appuntamento dell’anno solare 2021. Le gare di questo week-end hanno regalato tante sorprese, spettacolo ed emozioni. Una classifica che si è decisamente modificata, non c’è stato infatti nessun pareggio, ma nonostante ciò a regnare è stato l’equilibrio con ben 5 gare terminate con un risultato di misura.

La capolista Roma supera anche l’esame Napoli. Vittoria per 2-1 in trasferta nel segno di Volpato, autore del gol decisivo all’80°. Stesso risultato e gol decisivo allo stesso minuto per il Cagliari terzo in classifica contro l’Hellas Verona. La risolve nel finale anche il Torino, che piega la resistenza del Bologna con due reti oltre il minuto 85 di Caccavo e Garbett e mantiene il secondo posto. Vittoria preziosissima per la Juventus ad Empoli, i bianconeri spezzano la striscia negativi di risultati. Gol e spettacolo a Sassuolo, dove i neroverdi battono la Sampdoria per 3-2 ed infilano il quarto successo nelle ultime 5 gare.

Continua il momento magico del Milan di Federico Giunti. Contro il Pescara ultimo in classifica arriva la terza vittoria di fila, finisce 4-2. Grande partita anche per il Lecce, che batte l’Inter in casa per 2-1. Salentini in doppio vantaggio al termine dei primi 45 minuti e che poi resistono nella ripresa. Successo pesante in chiave play-off per il Genoa contro l’Atalanta, 2-0 firmato Buksa e Bornosuzov. Rinviata a data da destinarsi Spal – Fiorentina per i casi Covid nella viola.

CLASSIFICA PRIMAVERA 1

1. Roma 33

2. Torino 24

3. Cagliari 22

4. Genoa 21

5. Juventus 21

6. Inter 19

7. Sassuolo 19

8. Napoli 19

9. Atalanta 18

10. Fiorentina 18*

11. Empoli 17

12. Milan 17

13. Sampdoria 16

14. Verona 16

15. Spal 14*

16. Lecce 13

17. Bologna 10

18. Pescara 5

* Una gara in meno

PROSSIMO TURNO

Empoli – Sassuolo

Juventus – Cagliari

Bologna – Milan (rinviata)

Pescara – Lecce

Atalanta – Spal

Inter – Torino

Roma – Genoa

Fiorentina – Napoli (rinviata)

Sampdoria – Verona