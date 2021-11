Primavera 1, il programma della decima giornata: spicca Juve-Roma

Il programma della decima giornata di Primavera 1. Si parte già oggi con Napoli-Lecce. Ecco le gare nel dettaglio

Tutto pronto per un nuovo week-end di Primavera 1. Il massimo campionato italiano giovanile si prepara a dare il via alla decima giornata, dove in palio ci sono punti importanti nelle zone alte e basse della classifica. Vediamo nel dettaglio le gare in programma.

NAPOLI – LECCE, venerdì 26/11 ore 15:00

Si comincia oggi alle 15:00 con un match tra due squadre in momenti diametralmente opposti. Gli azzurri vogliono continuare a volare dopo la vittoria sul Torino che li ha fissati al secondo posto in classifica alla pari di Empoli e Fiorentina, mentre il Lecce deve dimenticare in fretta il pesante 1-5 subito in casa contro la Spal.

BOLOGNA – ATALANTA, sabato 27/11 ore 11:00

La squadra di Brambilla all’esame Bologna dopo le due vittoria contro Cagliari e Young Boys. Un inizio difficile ha compromesso la classifica, ma i nerazzurri hanno cambiato marcia al ritorno dalla sosta. Felsinei al penultimo posto in classifica con disperato bisogno di punti.

VERONA – TORINO, sabato 27/11 ore 11:00

In contemporanea si gioca un match interessantissimo tra la squadra di Corrent e quella di Coppitelli. I gialloblù vengono da 3 vittorie di fila che li hanno proiettati verso la zona play-off, occupata anche dai granata che però hanno frenato settimana scorsa con una sconfitta contro il Napoli.

JUVENTUS – ROMA, sabato 27/11 ore 13:00

Match di cartello di questo week-end. La capolista fa visita ai bianconeri in una gara ricca di spunti interessanti. Giallorossi che vogliono la 4° vittoria di fila e che sono ancora imbattuti dopo 9 gare, mentre la squadra di Bonatti ha reagito bene al KO con il Milan andando a vincere in Youth League in casa del Chelsea. Partita decisamente da non perdere.

SPAL – SASSUOLO, sabato 27/11 ore 15:00

Due squadre ambiziose che hanno voglia di fare da outsider nelle zone alte. Entrambe hanno voglia di dare continuità a vittorie pesanti e prestigiose. I ferraresi hanno travolto il Lecce per 5-1, mentre il Sassuolo ha piegato l’Inter tra le mura amiche per 1-0. Una gara crocevia per la stagione di entrambe.

INTER – PESCARA, domenica 28/11 ore 10:45

Gara delicatissima al Suning Centre tra due squadre in grossa difficoltà. I ragazzi di Chivu vengono da due sconfitte di fila in campionato ed una vittoria che manca da ben 4 gare, ma hanno saputo risollevarsi in Youth League battendo lo Shakhtar. Ospiti dei nerazzurri il fanalino di coda Pescara, che deve trovare punti pesanti per evitare di essere la Cenerentola di questo campionato.

SAMPDORIA – EMPOLI, domenica 28/11 ore 11:00

Momento d’oro per Baldanzi e compagni, che dopo le due vittorie di fila in campionato hanno ottenuto anche la qualificazione agli spareggi di Youth League con il 5-0 alla Stella Rossa. Di contro un avversario che però viaggia anch’egli sulle ali dell’entusiasmo. La vittoria nel derby contro il Genoa ha aperto tutt’altre prospettive per i blucerchiati rispetto ad un inizio di stagione complicato. Battere i campioni d’Italia vorrebbe dire dare altra benzina alla rincorsa play-off. Si affrontano il secondo miglior attacco (20 gol per i blucerchiati) contro la seconda miglior difesa (6 gol subiti per i ragazzi di Buscè).

CAGLIARI – MILAN, domenica 28/11 ore 13:00

Rossoneri che hanno ritrovato vittoria ed entusiasmo contro la Juventus settimana scorsa. La trasferta in Sardegna ha il sapore di prova del 9, per capire se davvero c’è stata una svolta nella pausa nazionali rispetto al terribile inizio di campionato. Di certo i rossoblù, reduci da una scottante sconfitta a Bergamo, venderanno cara la pelle.

FIORENTINA – GENOA, domenica 28/11 ore 15:00

Decima giornata che si chiuderà con la sfida tra la Viola ed il Grifone. La sconfitta di Empoli ha riportato sulla terra la squadra di Aquilani dopo 5 vittorie di fila. L’occasione di ripartire è ghiotta contro un Genoa ferito e reduce da tre sconfitte di fila, l’ultima nel derby con la Sampdoria.

CLASSIFICA PRIMAVERA 1

1. Roma 23

2. Empoli 16

3. Fiorentina 16

4. Napoli 16

5. Juventus 15

6. Torino 14

7. Spal 14

8. Sampdoria 13

9. Genoa 13

10. Verona 13

11. Inter 12

12. Cagliari 12

13. Atalanta 11

14. Sassuolo 10

15. Lecce 8

16. Milan 8

17. Bologna 7

18. Pescara 4