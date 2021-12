Primavera 1, tredicesima giornata: oggi tre gare, il programma completo

Oggi si apre il quadro della tredicesima giornata di Primavera 1. Ecco tutti i match in programma e la classifica del campionato

Tutto pronto per la tredicesima giornata di campionato Primavera 1. Il massimo campionato giovanile apre oggi con tre gare interessantissime per poi proseguire fino a domenica con tanti match importantissimi e pronti a riservare sorprese. Il programma completo.

CAGLIARI – VERONA, venerdì 17 dicembre ore 14:30

Saranno i sardi ad aprire il quadro ospitando l’Hellas. Entrambe le squadre sono reduci da due belle vittorie rispettivamente contro Napoli e Sassuolo. La squadra di Agostini vuole continuare il suo ottimo momento restando nelle zone alte, di contro gli scaligeri devono migliorare il loro rendimento esterno.

SASSUOLO – SAMPDORIA, venerdì 17 dicembre ore 14:30

In contemporanea si gioca in Emilia una gara tra due squadre che hanno frenato la loro corsa e si trovano in una situazione di limbo in classifica. Il risultato che maturerà da questa sfida dirà molto sulle ambizioni delle due formazioni. Match interessante anche a livello numerico. I padroni di casa hanno infatti la miglior difesa del campionato (8 gol subiti) mentre gli ospiti il secondo miglior reparto offensivo (22 gol realizzati). Vedremo chi la spunterà.

EMPOLI – JUVENTUS, venerdì 17 dicembre ore 16:30

Bianconeri di scena sul campo dei Campioni d’Italia per ritrovare una vittoria che manca ormai da quattro partite. Due delle grandi delusioni fin qui di questo campionato, sono divise da un punto in classifica e con estrema necessità di mettere a referto punti pesanti.

LECCE – INTER, sabato 18 dicembre ore 11:00

Galvanizzati dal punto pesante in casa della Juventus, i salentini la terza forza del campionato. Due situazioni completamente diverse, due obiettivi completamente diversi, ma la stessa medesima voglia di tre punti. Una gara che si preannuncia combattutissima all’Heffort Sport Village.

TORINO – BOLOGNA, sabato 18 dicembre ore 11:00

Seconda contro penultima, ma attenzione a guardare alle apparenze. I felsinei sono una squadra ritrovata dopo la netta vittoria per 3-0 sull’Empoli e puntano a fare il bis contro i granata, che in casa non trovano un successo dallo scorso 1 novembre. La squadra di Coppitelli è però carica di entusiasmo e sicuramente in un ottimo momento.

MILAN – PESCARA, sabato 18 dicembre ore 13:00

A proposito di squadre in un ottimo momento. I rossoneri puntano alla terza vittoria consecutiva in casa contro il fanalino di coda. La squadra di Giunti sta piano piano uscendo fuori dalle zone pericolose della classifica, un successo domani è di fondamentale importanza ma guai a sottovalutare gli abruzzesi. Le sorprese in questo campionato Primavera 1 sono dietro l’angolo.

NAPOLI – ROMA, domenica 19 dicembre ore 10:45

Esame Derby del Sole per la Roma capolista. In casa degli azzurri i giallorossi puntano a mantenere l’imbattibilità. Fin qui un cammino eccellente per la squadra di Alberto De Rossi che è riuscito a lanciare in prima squadra Felix Afena-Gyan oltre agli esordi di Volpato e Missori. Un grande lavoro fatto di risultati in termini di classifica ed anche di crescita dei ragazzi. Gli azzurri devono invece ritrovare la quadra dopo due sconfitte di fila che hanno riportato la squadra di Frustalupi con i piedi per terra.

SPAL – FIORENTINA, domenica 19 dicembre ore 11:00

Una Viola ferita dall’ultima sconfitta con il Torino va a fare visita alla formazione più in difficoltà in questo momento. La Spal viene infatti da tre KO di fila in cui ha subito ben 13 gol. C’è voglia di riscatto per entrambe.

GENOA – ATALANTA, domenica 19 dicembre 13:00

Uno scontro diretto per la zona play-off chiude la giornata. Match interessantissimo tra due squadre spettacolari, piene di talento e molto propense alla fase realizzativa. Iniezione di fiducia per chi vince, brutta frenata ma non ridimensionamento per chi perde.

CLASSIFICA

1. Roma 30

2. Torino 21

3. Inter 19

4. Cagliari 19

5. Napoli 19

6. Genoa 18

7. Atalanta 18

8. Fiorentina 18

9. Juventus 18

10. Empoli 17

11. Sampdoria 16

12. Sassuolo 16

13. Verona 16

14. Milan 14

15. Spal 14

16. Lecce 10

17. Bologna 10

18. Pescara 5