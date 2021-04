Probabili formazioni Ajax Roma: attacco vintage per Fonseca

Paulo Fonseca semrba aver fatto le sue scelte per la formazione anti Ajax che scenderà in campo in Europa League: le ultime

Paulo Fonseca sembra aver fatto le sue scelte di formazione per la gara contro l’Ajax valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Scelte obbligate in difesa e attacco vintage per lui con Edin Dzeko e Pedro, uno che sa come si vince in Europa.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini, Dzeko