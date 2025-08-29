Probabili formazioni Cremonese Sassuolo, cosa offre l'anticipo del venerdì sera? - Calcio News 24

Probabili formazioni Cremonese Sassuolo: le scelte di Nicola e Grosso per la 2ª giornata

Venerdì 29 agosto alle ore 18:30, allo stadio Zini di Cremona, si gioca Cremonese-Sassuolo, sfida valida per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2025/26. Le due squadre si ritrovano dopo il pareggio per 1-1 dello scorso maggio in Serie B, ma questa volta in un contesto completamente diverso, con l’obiettivo di conquistare punti importanti per iniziare al meglio la stagione.

Il bilancio delle ultime quattro sfide ufficiali tra le due formazioni è in perfetto equilibrio: una vittoria per parte e due pareggi. L’ultimo successo della Cremonese risale al 2023, mentre il Sassuolo ha avuto la meglio nell’aprile 2024. Il match si preannuncia combattuto, con due squadre in fase di costruzione e pronte a sorprendere.

Probabili formazioni Cremonese Sassuolo

CREMONESE (3-5-2) – Mister Davide Nicola dovrebbe affidarsi al suo classico 3-5-2, puntando su una difesa esperta e un centrocampo fisico ma tecnico. In porta ci sarà Audero, protetto dal trio Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Sulle fasce spazio a Zerbin e Pezzella, mentre in mezzo il motore sarà formato da Collocolo, Grassi e Vandeputte. In attacco, conferma per la coppia Bonazzoli-Sanabria, con l’obiettivo di trovare il primo gol stagionale davanti al pubblico di casa.

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: nessuno

SASSUOLO (4-3-3) – Il nuovo tecnico Fabio Grosso dovrebbe confermare il 4-3-3, cercando di dare continuità al lavoro avviato durante il ritiro estivo. In porta ci sarà Turati, con una linea difensiva formata da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. A centrocampo si muoveranno Lipani, Boloca e Vranckx, mentre in avanti il tridente sarà composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté, per garantire imprevedibilità e profondità.

Squalificati: Koné

Koné Indisponibili: Skjellerup, Thorstvedt

Le probabili formazioni Cremonese Sassuolo mettono in evidenza due squadre con assetti diversi ma intenzioni comuni: trovare equilibrio e concretezza già nelle prime giornate. Il confronto tra Nicola e Grosso sarà anche una sfida tattica interessante tra esperienza e nuove idee. Il match dello Zini promette spettacolo e potenziali sorprese.