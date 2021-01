Probabili formazioni Juve Bologna: le ultime sulle possibili scelte di Pirlo per il match della 19ª giornata di Serie A

La Juve affronterà il Bologna oggi alle 12.30, nel match valido per la 19ª giornata di Serie A. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Pirlo potrebbe dare spazio a De Ligt, rientrato dopo la negatività al Coronavirus, concedendo così un turno di riposo a Chiellini. In casa Bologna, due sono i dubbi di Mihajlovic: Svanberg e Barrow al momento favoriti su Dominguez e Vignato.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Ronaldo, Morata. All. Pirlo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic