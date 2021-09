Probabili formazioni Liverpool Milan: avanza Rebic, Klopp perde Firmino

Liverpool Milan: Stefano Pioli avrebbe scelto di inserire in campo Ante Rebic dal primo minuto con Giroud pronto a subentrare

Questa sera il Milan di Stefano Pioli sarà ospite ad Anfield per affrontare il Liverpool di Klopp. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno del totem Zlatan Ibrahimovic per un fastidio al tendine achilleo. Al suo posto pronto Rebic con Giroud pronto a subentrare a gara in corso.

Anche l’allenatore dei Reds, però, non potrà contare sulla classe di Roberto Firmino (out per problema muscolare) e Elliott (stagione a rischio, problema grave alla caviglia).

LE ULTIME SU MILANNEWS24