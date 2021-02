Proto si ritira: le parole dell’ex portiere della Lazio – FOTO

Terminata l’esperienza alla Lazio, Silvio Proto appende i guantoni al chiodo. Il lungo messaggio Instagram, tra ricordi e nuovi progetti – FOTO

Rescisso il contratto con la Lazio, Silvio Proto dice addio al mondo del calcio. Una carriera lunga 22 anni, spesa tra Grecia, Belgio e Italia, ultima parentesi di un percorso che l’ha visto difendere anche i pali della sua nazionale. Il 37enne ha affidato a Instagram un lungo messaggio d’amore verso il calcio, concentrandosi sul futuro e la famiglia: «7069 giorni dalla mia prima partita in prima divisione. Tanti tuffi, gol salvati e altri incassati. È tempo per me e per i miei primi capelli bianchi di mettere via i guanti».

