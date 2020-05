Novità importanti per il calcio italiano. Ok dal comitato tecnico scientifico della Protezione civile al protocollo gare

Oggi è una giornata decisiva per la ripartenza della Serie A. Iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni in vista del possibile ritorno in campo e degli aggiornamenti importanti sono stati forniti dall’Ansa e riguardano il protocollo partite.

Il comitato tecnico scientifico della Protezione civile ha dato parere positivo al protocollo gare della Federcalcio per la ripartenza del campionato dopo l’emergenza coronavirus. Nessuna criticità riscontrata. Resta la quarantena per il gruppo squadra, in caso di positività di un giocatore o di un membro dello staff.