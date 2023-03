Pruzzo duro: «La classe arbitrale ce l’ha con Mourinho, queste cose succedevano anche ai miei tempi»

Roberto Pruzzo, ex attaccante, ha parlato del momento della Roma in campionato, in particolare dell’arbitraggio della sfida di ieri

Roberto Pruzzo, ex attaccante, ha parlato a Radio Radio del momento della Roma in campionato, in particolare dell’arbitraggio di Fabbri nella sfida di ieri contro il Sassuolo.

PAROLE – «Fabbri si era già capito quando dopo pochi minuti ha ammonito Smalling per un fallo che non c’era. La classe arbitrale ce l’ha con Mourinho, queste cose succedevano anche ai miei tempi. Poi ci sono anche gli errori della squadra che, secondo me, aveva la testa già da un’altra parte. Risultato negativo soprattutto psicologicamente per il proseguo della stagione».