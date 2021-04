PSG, domani nuovi esami per Marquinhos: le sue condizioni

Marquinhos nella giornata di domani si sottoporrà a nuovi esami strumentali per essere in campo martedì

Secondo quanto riferito da L’Equipe, Marquinhos nella giornata di domani si sottoporrà a nuovi esami strumentali per stabilire l’esatta entità dell’infortunio accusato nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Il brasiliano vuole essere in campo martedì sera nella gara di ritorno ma la sensazione è che lo staff medico non lo voglia rischiare per evitare di peggiorare il suo problema.