Psg, Donnarumma riflette sul futuro. Ma a gennaio niente cessione

Donnarumma riflette sul suo futuro al Psg, ma difficilmente cambierà squadra già in occasione del mercato invernale

Gianluigi Donnarumma è diventato un vero e proprio caso al Psg. Il portiere classe ’99, infatti, è dietro a Keylor Navas nelle gerarchie di Pochettino, che spesso e volentieri lo lascia in panchina per 90′.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, però, una partenza di Gigio nel mercato di gennaio sarebbe quasi impossibile. Tra i club interessati c’è soprattutto la Juventus, che come altre squadre però non avrebbe la disponibilità per piazzare un colpo così esoso nella sessione invernale dei trasferimenti.