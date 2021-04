Pessime notizie per il Paris Saint-Germain in occasione del match di Champions League contro il Bayern Monaco: infortunio per Marquinhos

Il difensore brasiliano ha accusato un problema fisico dopo il gol del 2-0. Al suo posto, intorno alla mezz’ora, ha fatto il suo ingresso in campo Ander Herrera.