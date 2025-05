PSG Inter, Bobo Vieri sicuro: «Mi aspetto questo risultato. Vi spiego il perché di esso» - Calcio News 24

PSG Inter, l’opinione del centravanti nerazzurro Bobo Vieri su quella che sarà la finale di stasera di Champions League

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato qualche dichiarazione Bobo Vieri.

LE PAROLE – «Mi aspetto uno 0-0, una partita equilibrata tra due grandissime squadre. No, a parte gli scherzi. Spero possa essere una bella partita, divertente e con qualche gol. Chi sarà decisivo? Non lo dico, non voglio portare sfortuna a nessuno. Diciamo che gli attacchi di entrambe le squadre sono molto forti, speriamo che possano essere decisivi. Due finali in due anni. L’Inter è forte forte. Inzaghi è stato importantissimo, così come i giocatori e soprattutto come una dirigenza che fa acquisti ragionevoli che le hanno permesso di avere a disposizione una rosa lunghissima, con due giocatori per reparto. Il loro lavoro è stato incredibile: fare due finali in 2 anni non è facile, figuriamoci contro squadre che spendono centinaia e centinaia di milioni ogni anno»

INZAGHI – «Deve stare a Milano con l’Inter Simone. Ma dove deve andare? In Arabia? No, no, stia ancora un po’ con noi e poi tra 10/15 anni va a prendere il malloppo…(ride, ndr)»