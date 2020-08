PSG, Marquinhos: «Atalanta squadra forte. Ci abbiamo creduto»

Marquinhos ha commentato il passaggio in semifinale di Champions League contro l’Atalanta: le parole del difensore del PSG

Marquinhos, difensore del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la qualificazione alla semifinale di Champions League a discapito dell’Atalanta.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una bella festa nello spogliatoio. La partita è stata difficile, abbiamo fatto bene. I cambi hanno fatto la differenza. Abbiamo una squadra di grande livello, il gol è stato meritato, non è stata fortuna. Abbiamo creato diverse opportunità ma fino alla fine ci abbiamo creduto».

ATALANTA – «L’Atalanta è una squadra forte. Sapevamo che dovevano essere pronti dall’inizio. Abbiamo preso un gol che ci ha fatto male, abbiamo creato diverse occasioni. Il calcio è così. Sappiamo che quando giochi una partita di alto livello tutto può succedere».

CONDIZIONE – «Abbiamo giocato due finali di coppa che ci hanno permesso di prepararci fisicamente e abbiamo lavorato bene in allenamento. Eravamo tutti molto motivati. Se a livello fisico non eravamo preparati bene come l’Atalanta, la motivazione c’era ed è questo che ti dà energia».