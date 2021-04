PSG, Marquinhos: «Bayern, nessuna rivincita. Neymar è motivato»

Marquinhos, difensore del Paris Saint-Germain, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco

Marquinhos, difensore del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni.

BAYERN MONACO – «Quando arrivano le grandi partite siamo sempre molto motivati, ci piace competere contro i grandi giocatori e abbiamo ancora un giorno per preparare e analizzare gli avversari e prepararci a una grande partita. Loro sono imbattuti in Champions League, sono in forma e hanno grandi giocatori, ma sappiamo cosa dobbiamo fare. In queste partite sono decisivi i dettagli, bisogna essere efficienti sotto porta e concretizzare ogni occasione che ci capiterà. Per noi non sarà comunque una rivincita sulla finale, questa è un’altra gara, un altro contesto anche se quella gara potrebbe rappresentare una motivazione in più per alcuni di noi».

CONDIZIONE – «Fisicamente stiamo bene anche se abbiamo avuto un periodo intenso con le partite delle nazionali, ma non è una cosa negativa. I nostri preparatori hanno lavorato duramente per farci essere al top in vista di questa gara e daremo tutto nonostante la possibile stanchezza che comunque non deve essere una scusa visto che è comune a quasi tutte le squadre».

NEYMAR – «È un giocatore competitivo, che vuole sempre vincere, contro il Lilla voleva solo prendere palla velocemente per tornare a giocare e segnare, ma è stato punito per questo. Resta un grande giocatore ed è molto motivato in vista di domani. C’è bisogno di lui e degli altri nostri grandi giocatori per fare una buona partita”.