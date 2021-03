PSG, Neymar non ce la fa: salta anche il ritorno con il Barcellona

Il Paris Saint-Germain ha confermato che Neymar non scenderà in campo contro il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di Champions

Il Paris Saint-Germain ha confermato che Neymar non scenderà in campo nemmeno nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona in programma domani sera.

L’attaccante brasiliano, alle prese con un infortunio all’adduttore lungo sinistro, ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo nel corso della scorsa settimana e in questi giorni continuerà il suo lavoro individuale per poi essere rivalutato.