PSG, Paredes trova poco spazio e la moglie retweetta insulti a Pochettino – FOTO

Sono appena 150 i minuti giocati fin qui da parte di Leandro Paredes, che nel PSG sta trovando sempre meno spazio. La situazione scontenta il centrocampista argentino e non solo. La moglie – Camila Galante – su Twitter ha retweettato un commento di un tifoso che sottolineava e lodava le qualità di Paredes. Nel commento c’era anche scritto: «Un killer a lasciare in panchina questo ragazzo».

Leandro Paredes is making 61.3 pass in World Cup Qualifiers per game with an accuration of 91.0% 😳

Do you realize how impressive is this due to his pass technique, how much he likes to make long passes some times?

Pochettino is killer for benching this guy. pic.twitter.com/6OVBSYJZhL

— LP 🇦🇷 (@MESSIGOATIA1) October 3, 2021