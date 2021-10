PSG, la proposta green per andare al Parc des Princes: il comunicato

Il PSG con un comunicato ha annunciato ai tifosi una proposta green per andare al Parc des Princes

Una scelta che ve verso l’ecosostenibilità quella che ha preso il PSG per i propri tifosi. Con un comunicato ufficiale i parigini hanno annunciato che per le prossime partite ci saranno parcheggi gratuiti per chi andrà al Parc des Princes.

IL COMUNICATO – Il club offre 600 parcheggi per biciclette, sicuri e gratuiti al 100%, nonché un’officina per la riparazione di biciclette per incoraggiare la mobilità e le attività sportive.

Bici, skateboard, scooter e bici da carico sono ora i benvenuti al Parc des Princes! Da sabato la società offre l’accesso gratuito a due parcheggi custoditi per biciclette, della capienza di 300 posti ciascuno, situati in prossimità delle quattro tribune.

I parcheggi sono accessibili gratuitamente per qualsiasi possessore di biglietto, 2h30 prima dell’inizio della partita e 2h dopo.