PSG, Rafinha in Spagna per visite e firma con la Real Sociedad

Il Paris Saint Germain ha completato la cessione di Rafinha al Real Sociedad. Il calciatore è già in Spagna per visite e firma e inizierà la sua nuova avventura in spagna.

Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista ex Inter e Barcellona, avrebbe accettato di trasferirsi in prestito secco senza opzioni di riscatto. Dunque Rafinha a giugno tornerà in Francia.