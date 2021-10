Psg, Rothen attacca Icardi: «Investimento sbagliato di Leonardo»

Jerome Rothen, ex centrocampista del Psg, ha commentato la situazione di Icardi, attaccando apertamente l’argentino

Ai microfoni di RMC Sport, Jerome Rothen ha parlato di Mauro Icardi.

DICHIARAZIONI – «Che Icardi sia assente o meno, per me dovrebbe stare in tribuna, perché tecnicamente e tatticamente ci sono delle lacune. È un investimento enorme, ha dovuto sostituire il giocatore che ha segnato di più nella storia del PSG, ovvero Cavani, e per me è stato un errore di Leonardo».