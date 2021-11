Dopo il lungo periodo di tempo passato ai box, Sergio Ramos è finalmente tornato a lavorare in gruppo con il Psg

Come riferito da Le Parisien, il brutto momento per Sergio Ramos sembra ormai alle spalle. Il difensore spagnolo, a lungo out per infortunio, si è allenato finalmente con il resto del gruppo in mattinata.

Seduta a ranghi ridotti per via degli impegni dei nazionali, ma il Psg e Pochettino possonocomunque sorridere.