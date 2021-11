Calciatori italiani all’estero: Bertolacci ancora a segno, brutto infortunio per Ogbonna

Calciatori italiani all’estero: il centrocampista continua a segnare, mentre il difensore va ko. La sintesi dell’ultimo weekend

Un weekend sfortunato, l’ultimo appena trascorso, per molti dei calciatori italiani all’estero. Partendo dalla Francia, Gianluigi Donnarumma ha guardato dalla panchina il successo del suo Psg, privo dell’infortunato Verratti, in casa del Bordeaux. Emerson Palmieri, invece, è stato sfortunato protagonista del 4-1 con cui il suo Lione è stato travolto in casa del Rennes.

In Inghilterra, Angelo Ogbonna non ha potuto festeggiare il successo del suo West Ham contro il Liverpool, a causa di una lesione al legamento crociato che lo terrà fuori dai giochi per diverso tempo. Jorginho titolare nel Chelsea fermato a sorpresa dal Burnley, mentre con il Tottenham Gollini è finito nuovamente in panchina anche con il nuovo tecnico Conte.

Bertolacci non si ferma più, Brignoli incassa tre reti

In Turchia Andrea Bertolacci va nuovamente a segno con il Fatih Karagumruk, ma la sua rete non basta per conquistare i tre punti per i ragazzi di Farioli. L’assist per la rete, tra l’altro, è stato fornito dall’altro ex Milan Fabio Borini, mentre Viviano ha incassato all’88’ la rete del pareggio del Galatasaray. A secco Balotelli nel successo dell’Adana Demirspor, mentre Stefano Okaka ha messo la sua firma nel 3-1 dell’Istanbul Basaksehir sullo Yeni Malatyaspor. In Grecia Alberto Brignoli è costretto a incassare tre reti nel ko del suo Panathinaikos con il Paok, mentre Grifo non punge nella sconfitta del Friburgo con il Bayern Monaco. Ancora fermo Sebastiano Esposito per infortunio e il suo Basilea perde a sorpresa in casa con il San Gallo.