Alisson in un’intervista loda Donnarumma indicandolo come uno dei top al mondo

Intervistato da SkySport UK, Alisson ha lodato Gigio Donnarumma. Ecco le sue parole

LE PAROLE – «Lui è fortissimo, l’ha dimostrato con la Nazionale. Lui fa un ruolo non facile: sostituire Buffon, questa è una grande responsabilità. Tutti noi dimentichiamo quanto è giovane, c’è spazio per lui per imparare altre cose. È al livello dei portieri top e con la testa giusta può fare grandi cose»