Thiago Motta Juve, la strategia di calciomercato dei bianconeri

Thiago Motta Juve, la mossa dei bianconeri per portare il tecnico alla loro corte: una strategia di calciomercato assai mirata

Se da una parte la Juve vuole come allenatore Thiago Motta, dall’altra invece, parlando di calciomercato e di giocatori, si punta su Riccardo Calafiori. Giuntoli l’ha individuato come il profilo ideale per completare la rosa.

Calafiori in questa stagione sta sorprendendo tutti ed è diventato il simbolo del Bologna che punta dritto alla Champions League. Questa operazione, però, potrebbe anche essere un indizio di mercato per la panchina della Juventus. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti in caso di separazione con Allegri il principale obiettivo è Thiago Motta.