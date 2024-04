Calciomercato Genoa, la decisione di Gudmundsson

Gudmundsson è uno dei principali obiettivi di molte big in ottica calciomercato, ma il giocatore del Genoa ha già deciso

Gudmundsson è uno dei principali obiettivi di calciomercato di molte squadre di Serie A, ma ad oggi le intenzioni dell’esterno del Genoa sono abbastanza chiare nonostante i vari corteggiamenti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il genoano avrebbe espresso la propria preferenza di rimanere in Italia in caso di cessione. Non vorrebbe trasferirsi altrove, tra cui l’Inghilterra in cui c’è l’interesse del Tottenham.