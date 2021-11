Germania, cinque giocatori in quarantena: uno di loro è positivo al Covid

Caso di positività all’interno della nazionale della Germania. Come recita il tweet ufficiale della Federazione tedesca, cinque giocatori sono in quarantena.

ℹ️ The health authorities have ordered five Germany players to quarantine after one of them came back positive for Covid-19 following last night's tests.#DieMannschaft pic.twitter.com/EW4T1bCGKg

